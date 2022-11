Ein Märchen: Ansehnlich war es immer wieder, was die deutschen Angreifer gegen Spanien auf den Rasen brachten: tolle Ballmitnahmen, Dribblings unter Druck. Auch der eine oder andere schöne Pass war dabei. So zu sehen, als Leroy Sané den auffälligen Jamal Musiala in Szene setzte, der sich mit dem ersten Kontakt durch- und in den Strafraum absetzte. Wichtiger aber war, was dann passierte: Einwechselspieler Niclas Füllkrug, Spitzname »Lücke«, schob sich zwischen Ball und Mitspieler, stibitzte Musiala den Ball vom Fuß. Dann holte der Stürmer von Werder Bremen aus – und drosch den Ball zum Ausgleich ins Tor. Füllkrug zeigte eindrücklich, wie man einen kreativen Spielzug auch veredelt. Davon gab es ja gegen Japan schon genug, nur niemanden, der daraus auch Tore erzielt. Noch vor einem Jahr schoss Füllkrug Tore in der Zweiten Liga. Jetzt rettet er Deutschland bei einer WM und es wird darüber diskutiert, ob er nicht besser in die Startelf gehört. Ein Märchen. Wegen solcher Geschichten macht Fußball trotz all der Schlechtigkeiten doch noch Spaß.