Deutschlands Fußballnationalmannschaft hat vor ihrem ersten Spiel bei der WM in Katar ein Zeichen des Protests gesetzt. Die Spieler um Kapitän Manuel Neuer hielten sich beim obligatorischen Teamfoto vor dem Anpfiff gegen Japan die Münder zu. Die DFB-Auswahl sendete damit sehr offensichtlich ein Zeichen an den Fußball-Weltverband (Fifa), der in Katar die »One Love«-Kapitänsbinde von Neuer und sechs weiteren europäischen Mannschaftskapitänen verboten hatte.