Das Entsetzen ist groß - wieder einmal. Deutschland ist raus aus der WM, wie schon 2018. Damals wie heute scheiterte das Team in der Vorrunde. Allerdings gibt es zwischen beiden Blamagen Unterschiede:

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredakteur

»2018 hatten wir einen Weltmeister, der auch mit einer gewissen Überheblichkeit und Selbstsicherheit in dieses Turnier gegangen ist, die dann bestraft wurden. Zudem eine Mannschaft, die nicht einig war, in der es unterschiedliche Strömungen und man sagt ja auch Grüppchen gegeben hat. 2022, finde ich, hat man einfach gesehen, dass man bei so einer Weltmeisterschaft von Anfang an konzentriert, fokussiert durcharbeiten muss. Ein Spiel, was man vergurkt, und man hat eben dieses Japanspiel vergurkt, reicht dann schon.«

Dabei hatten Bundestrainer und Spieler immer wieder hervorgehoben, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt. Neutralere Beobachter erkannten aber durchaus auch Schwachstellen.

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredakteur

»Wir haben einen Sturm, der keine Tore schießt, und wir haben eine Abwehr, die immer für ein Gegentor gut ist. Das sind zwei Komponenten, die für eine erfolgreiche Mannschaft ziemlich suboptimal sind, würde ich sagen. Also, die Spieler da vorne, so technisch ausgebildet sie sind, es sind keine Abschluss Spieler und das wusste man. Und beim letzten Spiel, wo es auf Tore ankommt, wieder auf diese Spieler zu setzen, war dann auch ein Trainerfehler.«

Hansi Flick ist nach dem enttäuschenden Ausscheiden seiner Mannschaft das erste Mal in seiner anderthalbjährigen Amtszeit nicht mehr unantastbar.

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredakteur

Er hat auch seine Grenzen erkannt als Trainer. Sprich, er hat sein System durchspielen lassen gegen Japan, wo ein anderes System vielleicht passender gewesen wäre. Er hat auf diesen Füllkrug- Effekt nicht gesetzt im Spiel gegen Costa Rica. Man kann immer sagen, ja, wenn die Öffentlichkeit einen Spieler fordert, dem muss man auch nicht nachgeben als Trainer, ganz klar. Aber in diesem Fall wäre es einfach die bessere Lösung gewesen. Es wäre die Lösung gewesen, ganz von Beginn an auf Tore zu setzen.«

Konsequenzen hat Flick für sich übrigens ausgeschlossen. Hinterfragen muss sich allerdings auch ein weiterer DFB-Verantwortlicher: Manager Oliver Bierhoff.

Peter Ahrens, SPIEGEL-Sportredakteur

»Bei einer Weltmeisterschaft, das ist eben eine Leistungsschau der gesamten Welt. Und da merkt man, an welche Grenzen Deutschland dann stößt. Und ich weiß nicht, ob da immer so eine Spur, ja Hybris vielleicht auch mitspielt, weil jedes Mal sagt Bierhoff ja zum Beispiel auch, Deutschland ist eine Titel-Nation - und das ist sie im Moment eben nicht, was eine Weltmeisterschaft angeht. «

In gut eineinhalb Jahren ist Deutschland Gastgeber der Fußballeuropameisterschaft. Erklärtes Ziel des DFB ist, den Titel zu holen. Erstmal sollte das Team allerdings die Vorrunde überstehen.