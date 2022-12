5 / 14

Ganz der Papa – und doch so anders: Marcus Thuram ist ebenso wie einst Vater Lilian französischer Nationalspieler. Doch während Lilian, Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000, kompromisslos in der Abwehrkette aufräumte, nutzt Marcus seine ebenso imposante Statur in Verbindung mit seinen überdurchschnittlichen Fähigkeiten am Ball, um der Equipe Tricolore in der Offensive zu helfen.