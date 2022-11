In Katar ist am Sonntag die Fußballweltmeisterschaft eröffnet worden. Das Turnier gilt als umstritten, vor allem Katars Umgang mit Gastarbeitern und Menschenrechten steht immer wieder in der Kritik. Zum Auftakt hielt Fifa-Chef Gianni Infantino eine bemerkenswerte Rede, die für Spott und Ärger sorgte. Zudem verlor die katarische Fußballnationalmannschaft als erstes Gastgeberteam der Historie das Eröffnungsspiel einer Weltmeisterschaft. Viele Fans waren bereits vor dem Ende der Partie aus dem Stadion geströmt.