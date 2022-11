Mehr Cousins als Brüder: Die Nähe der beiden Nationen führt nicht gerade zu großer Liebe. In England wird vom »Cousin auf der anderen Seite des Bristolkanals« gesprochen . In Wales kokettiert man mit einer Loslösung vom Vereinigten Königreich . Der Drang nach Eigenständigkeit geht so weit, dass man bei der nächsten WM gern als Cymru (walisisch für Wales) antreten würde. Als eigenes Land, mit eigener Sprache. In England sorgt das auch für Stirnrunzeln. Als etwa der walisische Verteidiger Ben Davies von Tottenham Hotspur aus England zuletzt ein Interview auf Walisisch gab, hagelte es Kritik (auf Englisch).