England, deine Elfmeter: Vier Schritte Anlauf, ein strammer Schuss und ein Ball, der sich in den katarischen Nachthimmel erhob. Harry Kane hatte kurz vor Schluss vom Elfmeterpunkt die große Chance, das Spiel gegen Frankreich auszugleichen. Zuvor hatte er bereits einen Strafstoß souverän verwandelt. Ansatzlos in den linken Winkel. Den Zweiten vergab er dann. Und die ganze Fußballwelt lacht sich mal wieder schlapp über England und seinen Kapitän. Wieder steht den Engländern ein Elfmeter im Weg, es ist leicht, sich über die Briten und Kane lustig zu machen. So wie die englische Boulevardzeitung »The Sun«, die Kane in »Harry Pain« umtaufte. Dabei hatten die Engländer den Weltmeister am Rande einer Niederlage, wurden in manchen Aktionen vom Schiedsrichter benachteiligt – und hatten dann einfach Pech. Es ist tragisch.