In der zweiten Hälfte gelang es dem Senegal nicht, die seriös spielenden Engländer unter Druck zu setzen. Stattdessen machten die Three Lions weiter, Foden bediente den mitgelaufenen Saka im Strafraum, der die Unordnung in der senegalesischen Abwehr zu seinem dritten WM-Tor nutzte (57.). Die Engländer hatten auch ohne Raheem Sterling, der aus familiären Gründen fehlte, keine Probleme und zeigten sich in der Offensive sehr variabel. Hinten stand England sicher, der Senegal kam nicht mehr entscheidend durch.