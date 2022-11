Die englische Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden Sieg in die Fußball-WM in Katar gestartet. Gegen Iran führten die Three Lions bereits zur Halbzeit komfortabel und gewannen 6:2 (3:0) durch Tore von Jude Bellingham (35. Minute), Bukayo Saka (43., 62.), Raheem Sterling (45.+1), Marcus Rashford (71.) und Jack Grealish (89.). Für Iran traf Mehdi Taremi (65. und 90.+13, Foulelfmeter).