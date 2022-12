Englands Viertelfinaleinzug gegen den Senegal Die Mannschaft, die Deutschland gerne wäre

Mehr Turniermannschaft geht nicht: Lange ist es noch nicht her, da trennten sich Deutschland und England in einem Test-, pardon: Nations-League-Spiel 3:3. Im September waren sich Beobachter einig, dass beide Fußballnationen weit davon entfernt seien, bei der WM in Katar zu bestehen. Zehn Wochen später ist die DFB-Elf ausgeschieden – und England ein echter Titelkandidat. Im Achtelfinale gegen den Senegal zeigte das Team von Gareth Southgate eine nahezu beängstigend reife Leistung: Geduldig im Ballbesitz, stabil in der Defensive, eiskalt vor dem Tor. Schwächelnde Leistungsträger sind zurück bei alter Stärke, Jung und Alt im Kader harmonieren so sehr, dass Jordan Henderson bei seinem Führungstor Vorlagengeber Jude Bellingham mehr feierte als sich selbst. Is it coming home? Nur die Ruhe. Möglich aber scheint es allemal.