Kritik am Turnier hat er in einem einstündigen Monolog einmal mehr scharf zurückgewiesen und sowohl Medien als auch Kritikern der WM Scheinheiligkeit vorgeworfen. »Diese einseitige Moralpredigt ist reine Heuchelei«, sagte der 52-Jährige in Doha. So seien etwa Verurteilungen aus der westlichen Welt vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte unangebracht. »Für das, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen«, sagte Infantino.