Szene des Spiels: Eine Sensation hatte es mit dem 2:1 von Saudi-Arabien gegen Argentinien am dritten WM-Tag bereits gegeben, nach neun Minuten roch es bei Australien gegen Frankreich nach der nächsten: Mathew Leckie passte an den zweiten Pfosten zu Craig Goodwin und der Angreifer von Adelaide United brachte den krassen Außenseiter gegen den Titelverteidiger in Führung.