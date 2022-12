Umstrittener VAR-Check

Danach spielte fast nur England: Luke Shaw schoss einen Freistoß in die Arme von Keeper Hugo Lloris (21.), Harry Kane scheiterte ebenfalls doppelt am Torwart (22./29.). Zudem bekam Kane nach einem Foul an der Strafraumgrenze (oder darin?) trotz VAR-Checks keinen Strafstoß (25.).

Nach dem Seitenwechsel wurde der Torschütze zum Übeltäter: Tchouaméni foulte Bukayo Saka im Strafraum der Franzosen, diesmal gab der Schiedsrichter den Strafstoß. Englands Kapitän Kane trat an, gegen seinen Vereinskameraden von Tottenham Hotspur, und traf zum Ausgleich (54.).