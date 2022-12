Béla Ciao: In der 73. Minute wurde er noch einmal eingeblendet. Er, dessen Stimme man im Kopf hat, wenn man an WM-Fußball oder andere wichtige Fußballspiele denkt: »Béla Réthy, Reporter« hieß es in einer Einblendung des ZDF, wohl wissend, dass es die letzte dieser Art sein wird. Réthy beendet seine Karriere nach diesem Turnier, nach diesem Spiel an seinem 66. Geburtstag. Vor der Partie hatte er sich fünf bis sechs Tore gewünscht. Die bekam er nicht zu sehen, aber auch so schien er ganz zufrieden: »Wir hatten bei Turnieren viele, viele Zuschauer. Auch solche, die nur bei diesen Gelegenheiten geschaut haben. Ich habe versucht, alle zu unterstützen und alle mitzunehmen. Es freut mich, wenn es gefallen hat. Und sorry an die, die ich nicht erreichen konnte«, sagte er nach dem Spiel. »Liebe Zuschauer, es war mir eine große, große Ehre. Tschüss und Adieu.« Später gab es, zugeschaltet ins ZDF-Studio in Mainz, auch noch Tränen.