Doch auch die Polen waren nun gut im Spiel – und verpassten bei einer Dreifachchance die Führung. Erst scheiterte Piotr Zieliński an Keeper Hugo Lloris, dann kratzte Verteidiger Raphaël Varane Zielińskis Nachschuss von der Linie, ehe der Ball zu Matthew Cash kam, der mit seinem Schuss aber auch keinen Erfolg hatte (38.). Die Polen waren nun richtig drin im Spiel – und gingen dennoch mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. Mbappé spielte Giroud frei, der den Ball an Keeper Wojciech Szczęsny vorbei ins Tor beförderte (44.).