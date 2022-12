Spieler des Spiels: In einer matten ersten Hälfte wären die Franzosen beinahe in Rückstand geraten. Dann steckte Kylian Mbappé perfekt zu Olivier Giroud durch und es stand 1:0 zur Pause (44. Minute). Mit der Führung im Rücken spielte Frankreich auf Konter, eine perfekt geeignete Spielanlage für Mbappé, der die Partie mit zwei wunderbaren Schüssen entschied. Einen in den linken Winkel (74.), einen in den rechten (90.+1), ein Tor vorbereitet – der Superstar von Paris Saint-Germain macht die WM zu seiner persönlichen Highlight-Show.