Die USA starteten mutig in die Partie und hätten früh in Führung gehen können. Erst flankte Weah von rechts in die Mitte, wo Wales-Verteidiger Joe Rodon klären wollte, den Ball aber aufs eigene Tor köpfte. Keeper Wayne Hennesey passte auf und konnte parieren. Die US-Amerikaner blieben dennoch in Ballbesitz, nach einer Flanke von links kam der Ex-Bremer Josh Sargent an den Ball, traf per Kopf aber nur den Außenpfosten (10.). Wales tat sich dagegen schwer. Ethan Ampadu schoss aus rund 30 Metern weit drüber (14.), viel mehr kam von den Briten nicht.