DFB-Star İlkay Gündoğan Endlich angekommen

İlkay Gündoğan hat nun den Stellenwert in der Nationalelf, den er schon lange verdient. Als Führungsfigur traut er sich, Kritik zu üben – an Mitspielern, aber auch an der deutschen Sicht auf die WM.

Aus Doha berichtet Peter Ahrens