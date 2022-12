Desinteresse und Boykottstimmung in Deutschland Etwa 50 Prozent weniger TV-Zuschauer bei der Katar-WM

Keine anderen Fernsehsendungen sind in Deutschland so beliebt wie Liveübertragungen von großen Fußballturnieren. Doch die WM in Katar sorgt für einen beispiellosen Quoteneinbruch.