Foto: Arthur Thill / JQ / Agency People Image

Zwischen Ascheplatz und Weltmeisterschaft Auf der Suche nach dem Geist des Fußballs

In Katar geht es um den Weltmeistertitel, bei einem Freizeitkick in Hamburg nur um Spaß. Aber was ist eigentlich der wahre Fußball? Eine Spurensuche.