Tore aus Standardsituationen werden im modernen Fußball immer wichtiger. Viele Mannschaften haben ihr Betreuerteam deshalb mit Experten verstärkt, die sich in erster Linie darum kümmern, dass die Spieler bessere Eckbälle, Elfmeter und Freistöße schießen. Umso erstaunlicher, dass bei der Weltmeisterschaft in Katar so wenige Treffer nach Standardsituationen erzielt wurden wie seit mehr als 30 Jahren nicht. Weniger Fouls oder besseres Abwehrverhalten bei Eckstößen? Die Gründe dafür sind noch unklar.