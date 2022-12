19 / 36

Ein Flitzer sorgte beim Gruppenspiel zwischen Portugal und Uruguay für Aufsehen. Mit einer gefühlten Armada an Mitteilungen stürmte er das Feld, vorn ein Gruß an die Ukraine, hinten ein Gruß an Iranerinnen. Und eine Regenbogenfahne in der Hand, die Sorgen hervorbrachte, wie mit ihm umgegangen würde, zumal in Katar Homosexualität ein Straftatbestand ist . Später meldete er sich öffentlich zu Wort und dankte Fifa-Präsident Gianni Infantino dafür, dass dieser für seine Freiheit gesorgt habe.