Bei der vergangenen WM-Qualifikation in Europa spielten die acht besten Gruppenzweiten in Playoffs um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Dieses Format wird nun auf Beschluss des Exekutivkomitees der Uefa für die Qualifikation zur WM 2022 abgewandelt.

55 Mannschaften aus Europa spielen zwischen März 2021 und März 2022 um 13 WM-Plätze. Und das geht so: Die 55 Teams werden nach dem bekannten Muster in zehn Gruppen aufgeteilt. Nach Hin- und Rückspielen qualifizieren sich die zehn Gruppensieger sicher für die WM in Katar.

Die verbleibenden drei Plätze für Europa werden in einem Playoff-Turnier vergeben. An diesem nehmen die zehn Gruppenzweiten und die zwei besten Gruppensieger aus der Nations League 2021/2022 Teil. Voraussetzung: Aus der Nations League rücken nur Teams ins Feld, die nicht bereits als Gruppensieger der WM-Quali-Gruppen sicher bei der WM dabei sind oder zu den Zweitplatzierten der WM-Quali-Gruppen gehören.

Diese zwölf Mannschaften werden in drei Turnierpfade aufgeteilt, in jedem befinden sich also je vier Teams. Sie treffen in Halbfinals aufeinander, die aus lediglich einem Spiel bestehen. Die Gewinner ziehen in die drei Finals ein, die ebenfalls in einer Partie ausgespielt werden. Die drei Sieger der Finals qualifizieren sich für die WM 2022. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften an der WM in Katar teil.

Zudem entschied die Uefa in Nyon, dass der Videobeweis bei der WM-Qualifikation sowie bei den EM-Playoffs im kommenden Jahr eingesetzt werden soll. Der Weltverband Fifa muss dem Beschluss noch zustimmen.