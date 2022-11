Alle wichtigen Entwicklungen zur WM in Katar finden Sie hier.

Die gefährlichste Chance des ersten Durchgangs hatte aber Diego Godín, gemeinsam mit Luis Suárez und Edinson Cavani einer der alten Garde, für die es bereits die vierte Weltmeisterschaft ist. Eine Ecke köpfte der 36 Jahre alte Innenverteidiger an den Pfosten (43.).

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel noch härter – aber auch zäher. Das lag an den Südkoreanern, die sich weiter zurückzogen. Bis Uruguay in der Schlussphase auf den Siegtreffer drängte, Núñez schlenzte am Pfosten vorbei (81.), ein krachender Schuss von Valverde prallte an den Außenpfosten (90.).