Al-Bait-Stadion

60.000 Menschen passen in das Stadion in Zeltoptik, es liegt rund 35 Kilometer nördlich von Doha in der Stadt Chaur und ist damit die dezentralste Spielstätte. Alle anderen WM-Arenen befinden sich in Doha oder liegen im näheren Umfeld der Stadt. Rund 6,5 Milliarden Dollar soll Katar in seine WM-Stadien gesteckt haben, deutlich mehr noch in die Infrastruktur, etwa in fahrerlose U-Bahnen.