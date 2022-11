ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte über die verbotene »One Love«-Armbinde bei der Fußball-WM in Katar ein klares Zeichen gesetzt. Die 58-Jährige saß bei der Partie zwischen den USA und Wales am Montagabend im Ahmad-bin-Ali-Stadion von Rajjan auf der Pressetribüne – und trug dabei ein schwarzes T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war. Zudem trug sie an ihrem Arm eine bunte Binde in denselben Farben. Sie stehen für Vielfalt und Toleranz.