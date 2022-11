Spektakulär wurde es kurz nach Wiederanpfiff: Azmoun brach auf halbrechts durch und traf bedrängt den rechten Pfosten. Den Abpraller schlenzte Gholizadeh an den linken Pfosten, von wo aus er erneut Azmoun auf den Kopf fiel, der aber Wayne Hennessey nicht überwinden konnte (51.).

Ab der 86. Minute spielte Wales in Unterzahl – Hennessey sah nach einer Notbremse die erste Rote Karte des Turniers. Das 1:0 fiel in der achten Minute der Nachspielzeit durch Cheshmi, der nach einem schlechten Klärungsversuch der Walisier aus etwa 18 Metern platziert in die rechte Ecke traf. Drei Minuten später konnten die Iraner kontern gegen das weit aufgerückte Wales. Den Angriff in Überzahl vollendete Rezaeian mit einem Lupfer (90.+11).