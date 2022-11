»Wir haben viele Geschichten gehört über Drohungen, die Spieler angeblich erhalten haben. Das ist eine Schande«, sagte Queiroz: »Was ich sagen kann ist: Dank des Teamworks haben wir Spieler, die wieder gelächelt haben. Sie haben verstanden, für wen sie spielen, habe ihre Mission verstanden, für Iran zu spielen.«

Irans Auftritte bei der Weltmeisterschaft hatten von Beginn an unter dem Zeichen der Proteste in der Heimat gestanden, die seit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Verhaftung durch die Sittenpolizei Mitte September das Land erschüttern. Die Spieler waren von vielen Fans in der Heimat zum Teil heftig kritisiert worden, weil sie sich nicht oder aus ihrer Sicht wenigstens nicht deutlich genug von der Gewalt des Regimes gegen die Protestierenden distanzierten. Das Schweigen bei der Nationalhymne gegen England war dann als Sympathiebekundung mit den Protesten als zu spät und zu wenig wahrgenommen worden.