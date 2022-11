Am Samstag reagierte der Portugiese Queiroz via Social Media und kritisierte Klinsmanns Wortwahl – und er stichelte dagegen, dass der ihn einfach »Carlos« genannt habe, er werde Klinsmann nujn seinerseits mit »Jürgen« ansprechen: »Ganz egal, wie sehr ich respektieren kann, was du auf dem Feld getan hast, diese Äußerungen über die iranische Kultur, das iranische Nationalteam und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball«, schrieb der portugiesische Coach. Er verfolge gespannt, welche Folgen das für Klinsmanns Arbeit für die Fifa habe, denn er erwarte Klinsmanns Rücktritt.