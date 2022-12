Die Spanier schafften jedoch nicht mehr den Ausgleich. In der Schlussphase parierte Japans Keeper Shūichi Gonda erst gegen Asensio (89.) und dann gegen Dani Olmo (90.). So muss Spanien im Achtelfinale gegen den Sieger aus Gruppe F, Marokko. Japan trifft in der Runde der letzten 16 auf die amtierenden Vizeweltmeister aus Kroatien.