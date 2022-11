WM 2022 Kamerun und Serbien liefern sich kurioses Spiel ohne Sieger

Das Team des früheren Weltklasse-Spielers Dragan Stojkovic wäre beinahe schnell in Führung gegangen, doch der sonst so treffsichere Mitrovic vergab zweimal in aussichtsreicher Position. Der Mittelstürmer, der Fulham im Vorjahr mit 43 Saisontoren in die Premier League geschossen hatte, traf in der elften Minute den Innenpfosten und vergab fünf Minuten zentral frei vor dem Tor.

Zwei Treffer in der Nachspielzeit

In Führung gingen stattdessen mit der ersten gefährlichen Aktion die Kameruner. Eine Ecke des Ex-Mainzers Pierre Kundé verlängerte Nicolas Nkoulou und Castelletto schob am langen Pfosten ein. Der starke Kundé hatte nach eigener Balleroberung das 2:0 auf dem Fuß, vergab aber zweimal (42.). Stattdessen drehte sich das Spiel durch den serbischen Doppelpack in der Nachspielzeit komplett. Erst traf Pavlovic per Kopf nach einer Ecke, dann Milinkovic-Savic per Flachschuss aus 18 Metern.