Zu wenig Zielwasser: Kanada spielte Belgien in der ersten Hälfte phasenweise an die Wand und erarbeitete sich 14 Abschlüsse. Mehr als jedes andere Team bislang bei dieser WM. Nur die Präzision fehlte, auch bei der größten Chance. Nach einem Handspiel von Belgiens Yannick Carrasco im eigenen Strafraum schnappte sich Alphonso Davies den Ball. Der Flügelspieler vom FC Bayern ist der größte Star Kanadas – in der Bundesliga bislang aber nicht als Elfmeterschütze in Erscheinung getreten. Das merkte man dem 22-Jährigen an. Viel zu lässig schob er den Ball in Richtung Tor, Thibaut Courtois parierte (10. Minute) – und für Kanada geht das Warten weiter. Bislang waren die Nordamerikaner erst bei einer WM dabei, 1986 war das. Damals blieben sie punkt- und torlos, diesen Makel konnten sie nicht beseitigen.