Neue Nummer eins: Nach seiner diskutablen Leistung gegen Ecuador verlor Saad al-Sheeb seinen Platz im Tor an Meshaal Barsham. Kurios: Beide spielen gemeinsam für Al Sadd, dort erhält Barsham ohnehin mehr Einsatzzeit. Der 24-Jährige ist zudem der Bruder eines Nationalhelden: Mutaz gewann 2021 olympisches Gold im Hochsprung.

Zweite Hälfte: Was auch immer Katars Trainer Félix Sánchez den Seinen in der Halbzeitpause an Mutmachern mit auf den Weg gegeben haben mag – nach drei Minuten war alles Makulatur. Ismail Jakobs brachte eine Ecke mustergültig ins Strafraumzentrum, wo sich Famara Diedhiou mit seinen 1,90 Metern am Fünfmeterraum durchsetzte und den Ball perfekt ins Eck setzte. Barsham hätte da auch die Sprungkraft seines Bruders nichts genutzt, 0:2 (48.). Senegal schaltete nun zurück und erlaubte Katar vielversprechende Möglichkeiten durch Abdelkarim Hassan (61.), Almoez Ali (63.) und Ismael Mohammad (67.). Mohammed Muntari verkürzte per Kopf tatsächlich noch auf 1:2 (78.), bevor Cheikh Dieng den alten Abstand wieder herstellte (84.).