Die Organisatoren hatten Reuters zufolge in der Gruppenphase mit den meisten Besuchern gerechnet. Zwischen dem 22. November und dem 2. Dezember hatten die 32 Mannschaften im Viertagesrhythmus Spiele ausgetragen, nun sind noch acht Teams im Turnier verblieben. Bis zum Finale am 18. Dezember werden in Doha noch acht Spiele ausgetragen. Daher rechnen die WM-Macher nun nicht mehr mit einem großen Ansturm neuer internationaler Fans.