Kroatien schlug zurück: Eine Flanke von Dejan Lovren köpfte Perišić aus rund zwölf Metern ins Tor (55.). Es war sein sechster Treffer bei Weltmeisterschaften. Fast hätte Japans Wataru Endo im Gegenzug das 2:1 erzielt, die Parade von Livaković verhinderte dies aber (57.).

Doch Kroatien war deutlich besser in der Partie. Luka Modrić versuchte es mit einem Fernschuss, den Japan-Keeper Shuichi Gonda parierte (62.). Ante Budimirs Kopfball kurz darauf landete knapp neben dem Tor. Und Perišićs Distanzschuss wurde noch zur Ecke geklärt (78.).

Ein Treffer fiel in der regulären Spielzeit jedoch nicht mehr, es ging in die erste Verlängerung der WM in Katar. Und dort hatte Japan die erste Großchance, Kaoru Mitoma prüfte Livaković, der den Ball über die Latte lenkte (105.). Lovro Majer schoss knapp links am japanischen Tor vorbei (120.). Es ging ins Elfmeterschießen – wo Livaković zum Matchwinner wurde.