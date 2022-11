Davies brachte Kanada mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Außenbahnspieler Tajon Buchanan flankte von rechts in die Mitte, wo Davies seinen Bewachern entwischte und per Kopf das schnellste Tor der bisherigen WM erzielte (2.). Am ersten Spieltag gegen Belgien hatte der Starspieler der Kanadier noch einen Elfmeter verschossen. Kroatien wirkte geschockt, auch in den Minuten nach der Führung blieb Kanada das bessere Team. Vor allem Davies war auf dem ganzen Platz unterwegs und sorgte mit seiner Geschwindigkeit immer wieder für Gefahr.