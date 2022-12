Ein bisschen Spaß muss sein: Der sportliche Wert gering, die Partie ob des vollen Terminkalenders ohnehin überflüssig: Das Spiel um Platz drei ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft eine Institution, auf die nur selten (1930 und 1950) verzichtet, aber gerne geschimpft wird. Allerdings ist es auch das einzige WM-Spiel, in das beide Teams in Gänze unverkrampft gehen, nirgends sonst ist die Fallhöhe von der größten aller Bühnen so gering. Spätestens mit dem Schlenzer von Mislav Oršić, der sich herrlich über Marokkos Yassine Bounou hinweg senkte (42. Minute), fühlte sich das Chalifa-International-Stadion ausnahmsweise wie ein Bolzplatz an, auf dem die Freude am Spiel über der Vorsicht steht und selbst Teams, deren Markenkern ein anderer ist, sich ans Spektakel herantrauen.