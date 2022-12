Kroatien legte vor, als Lovro Majer einen Freistoß in den Strafraum hob. Dort legte Ivan Perišić mit dem Kopf quer ins Zentrum, wo Gvardiol sich mit der Stirn voran in den Ball warf und unhaltbar in den linken Winkel traf (7.).

Oršić schlenzt Kroatien zum Sieg

Nur zwei Minuten später glich Marokko aus, ebenfalls nach einem Freistoß, den Hakim Ziyech in den Strafraum schlug. Von Luka Modrićs Kopf abgefälscht landete der Ball vor dem Tor. Dari war zuerst zur Stelle und köpfte zum 1:1 ein (9.).