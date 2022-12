Kroatische Allstars: Seit 2006 stand in der WM-K.-o.-Phase keine so alte Startelf mehr auf dem Platz wie jene, die Kroatien gegen Japan ins Rennen schickte. Die alten Recken spielten ihre ganze Erfahrung aus. Die japanische Führung? Löste höchstens ein Schulterzucken aus. Kroatien ist eine Mannschaft, die seit Jahren gewachsen ist, in sich ruhend. Und keiner ist sich zu schade für Drecksarbeit. Luka Modrić half immer wieder in der Abwehr aus, warf sich in Zweikämpfe und schleppte die Bälle nach vorne. Je länger das Spiel dauerte, desto sicherer wurden die Kroaten.