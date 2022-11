WM 2022 Vizeweltmeister Kroatien startet mit Remis – nächster Bayern-Spieler verletzt

Der amtierende Vizeweltmeister Kroatien ist mit einem Remis in die Fußball-WM in Katar gestartet. Gegen Marokko kam das Team um Luka Modrić nicht über ein 0:0 hinaus. In einer Partie ohne viele Torszenen hat sich mit Noussair Mazraoui der nächste Bayern-Spieler verletzt.