Vor vier Jahren in Moskau war Frankreichs damals 19-Jähriger Kylian Mbappé als bester junger Spieler ausgezeichnet worden. 2014 in Brasilien war in Paul Pogba ebenfalls ein Franzose geehrt worden. 2010 in Südafrika war Thomas Müller bester Nachwuchsmann der WM-Endrunde, 2006 in Deutschland war Lukas Podolski diese Ehre zuteil geworden.