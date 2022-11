Auf Zidanes Spuren: Kylian Mbappé ist schnell. Verdammt schnell. Der Superstar der Franzosen gewinnt nicht nur jedes Laufduell. Er muss auch nie im Abseits stehen, weil er die Distanz bis zum Tor sowieso innerhalb der Sekunden überbrücken kann, in denen das Zuspiel in der Luft ist. So war es auch beim Siegtor gegen Dänemark: Ein Sprint in die Flanke Antoine Griezmanns hinein, den Ball fix per Oberschenkel ins Tor gewuchtet, wieder ein Spiel entschieden (86. Minute). Nicht nur steht Mbappé mit Frankreich als erste Mannschaft im Achtelfinale der WM, sein 31. Länderspieltor ließ ihn auch mit dem legendären Zinédine Zidane gleichziehen. Wer so schnell ist wie der Stürmer von Paris Saint-Germain, der schafft auch das schon mit 23 Jahren.