Der Fuß Gottes: 632 Pässe spielten die Niederländer an diesem Freitagabend im Lusail-Stadion, 602 die Argentinier. Kurze Pässe, lange Flugbälle, angekommene Zuspiele und groteske Fehlpässe. Zwei Pässe ragten dabei raus. Einer kam von Lionel Messi. Was der siebenfache Weltfußballer in der 35. Minute aufführte, war nicht weniger als Fußballkunst. Messi bekam den Ball weit weg vom Tor, halbrechts. In einem Raum, in dem keinerlei Torgefahr entstehen kann. Außer eben, Leo Messi ist am Ball. Messi zog nach innen, er dribbelte, wackelte, dribbelte, den Blick nach links gerichtet. Währenddessen startete Nahuel Molina in den Strafraum, weitestgehend unbeachtet. Messi spielte einen 30-Meter-Pass wie an der Schnur gezogen, übers Standbein und gegen seine Laufrichtung und die aller überrumpelten orangen Verteidiger. Und Molina hatte plötzlich den Ball am Fuß, wie von Zauberhand, und schoss Argentinien in Führung.