In der ersten Hälfte gab es nur einen einzigen Torschuss – und der saß: Nach einer geklärten Freistoßflanke bekam Messi den Ball auf der rechten Seite zurück, spielte ihn vor dem Strafraum quer ins Zentrum und stieß dann selbst in den Halbraum.

Durch einen Stoppfehler von Nicolás Otamendi bekam Messi den Ball in den Fuß, nahm ihn perfekt an und schob ihn durch mehrere australische Beine hindurch in die lange Ecke. Für den 35 Jahre alten Superstar war es der erste Treffer in einem K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Insgesamt war es für Messi der 789. Treffer in seinem 1000. Pflichtspiel .