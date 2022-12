Ein Mann in Iran soll Menschenrechtsgruppen zufolge getötet worden sein, nachdem er das Ausscheiden der iranischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar gefeiert hatte.

Der 27-jährige Mehran Samak sei nach der Niederlage gegen die USA »von Sicherheitskräften in den Kopf geschossen« worden, erklärte die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR). Auch das Center for Human Rights in Iran (CHRI) mit Sitz in New York berichtete, dass Samak von Sicherheitskräften getötet worden sei, während er feierte.