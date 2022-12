In der Verlängerung waren die Spanier dann drückend überlegen, die besten Chancen aber hatte Marokko: Erst wurde Walid Cheddira auf den letzten Metern noch von Aymeric Laporte abgefangen (90.+5), der eingewechselte Stürmer stand aber ohnehin im Abseits. Bei Cheddiras zweiter Großchance lief alles regulär ab, Simón rettete Spanien per Fußabwehr das 0:0 (104.).

Im Elfmeterschießen traten für Spanien zunächst die frisch eingewechselten Pablo Sarabia und Carlos Soler an. Sarabia scheiterte am Pfosten, Soler an Bounou, der den schwach geschossenen Strafstoß vereitelte. Für Marokko trafen Abdelhamid Sabiri und Hakim Ziyech, erst Badr Banoun vergab. Spaniens Kapitän Sergio Busquets konnte sein Team jedoch nicht näher heranbringen, auch er scheiterte an Bounou. Hakimi verwandelte den Matchball angelupft in die Mitte.