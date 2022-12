Portugal trat wie schon im Achtelfinale ohne Ronaldo in der Startelf an. Anders als beim Sieg gegen die Schweiz lief die Offensive gegen Marokko aber nicht sofort heiß, Portugal kam dennoch zu Chancen. Nach einem Freistoß von Bruno Fernandes köpfte João Félix, scheiterte aber am stark parierenden Keeper Bono. Ansonsten aber tat sich Portugal schwer. Marokko stand dicht gestaffelt, die portugiesischen Techniker hatten kaum Platz. In der 31. Minute war es erneut João Félix, der es dieses Mal mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums versuchte, der abgefälschte Schuss ging aber knapp über das Tor.