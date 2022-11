Apropos Messi: »La Pulga« wird Zeit seiner Karriere mit Diego Maradona verglichen. Am Samstag war Maradona wieder mal sehr präsent, am Freitag jährte sich sein Todestag zum zweiten Mal. Mit seinem Auftritt gegen Mexiko hat Messi nun ebenso viel WM-Spiele auf dem Konto wie Maradona, 21. Geteilter argentinischer Rekord. Und auch nach WM-Toren hat Messi mit seinem achten Treffer mit der Legende Maradona gleichgezogen. Nach seinem Treffer jubelte Messi gen Himmel, in Richtung Maradona.

Zweite Hälfte: Argentinien war nun etwas besser im Spiel. Di María dribbelte immer wieder an, Messi holte sich überall die Bälle. Jenseits des genialen Messi-Moments passierte aber in Argentiniens Offensive lange nicht viel. Erst kurz vor Schluss machte Enzo Fernández per feinem Schlenzer den Deckel darauf. Die Vorlage kam von Messi. Er ist nun der jüngste Spieler mit einem Tor und einer Vorlage in einem WM-Endrundenspiel und der älteste. Zum ersten Mal gelang ihm dieses Kunststück 2006 gegen Serbien, damals stand er kurz vor seinem 19. Geburtstag. Am Samstag war Messi genau 35 Jahre und 155 Tage alt.