Über das erneute Aus der deutschen Elf zeigte er sich verwundert. »Das hat mich überrascht, weil sie viele wichtige Spieler haben, eine junge Mannschaft, und weil Deutschland immer unter den Besten ist«, sagte der 35-Jährige, der am Samstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien die magische Barriere von Einsätzen in Klub und Nationalelf durchbrach, dem heimischen Sportblatt Ole. »Wieder einmal in der ersten Runde raus«, rätselte Messi über die DFB-Auswahl und erkannte: »Das ist WM. Namen zählen nicht mehr.«