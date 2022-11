Brasilien bricht Deutschlands Gruppenspiel-Rekord

06.32 Uhr: Mit dem 1:0 (0:0) gegen die Schweiz blieb Brasilien auch im 17. Spiel während einer WM-Gruppenphase ungeschlagen und übertraf damit die zwischen den Endrunden 1990 und 2010 aufgestellte Bestmarke der deutschen Elf. Die Serie der Selecao begann beim WM-Triumph 2002 und könnte am Freitag im Gruppenfinale gegen Kamerun ausgebaut werden.

Deutschland war vom 4:1-Sieg gegen Jugoslawien an, der vor 32 Jahren den WM-Triumph in Italien einläutete, 16 Spiele lang ungeschlagen geblieben, ehe die Serie bei der Endrunde 2010 in Südafrika im zweiten Gruppenduell gegen Serbien (0:1) riss.